Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Baja un poco la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 31 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 34 grados en una jornada mayormente nublada y con Zonda.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Baja un poco la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI

YA ESTÁ RECUPERADA

El cóndor andino hallado en una casa en Tunuyán volvió a su hábitat natural

Por: Redacción NDI

Días de definiciones

El Gobierno fijará fecha para presentar las reformas laboral e impositiva

Por: Agustin Zamora

MEDIDA DE FUERZA

ATE Mendoza adhirió al paro nacional de este miércoles contra la reforma laboral

Por: Redacción NDI

Investigación

Qué dijo la comisión $LIBRA sobre el rol de Milei y por qué interviene la Justicia

Por: María Orozco

FUE CONTUNDENTE

Anabel Fernández Sagasti habló sobre la posibilidad de sumarse a la Corte Suprema de Justicia: ¿qué dijo?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter