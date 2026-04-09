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Baja un poco la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 23 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 7 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente nublada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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