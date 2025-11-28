Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 17 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada mayormente nublada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Datos del INDEC

Fuga turística: la salida de argentinos creció casi 11% y la llegada de extranjeros volvió a caer

Por: María Orozco

LO SALIÓ A BANCAR

“La pelota no se mancha”: el fuerte apoyo de Patricia Bullrich a Verón en medio de su conflicto con AFA

Por: Lucian Astudillo

DATOS OFICIALES

Según el INDEC, en octubre el turismo receptivo cayó un 5,9%

Por: Lucian Astudillo

TUPUNGATO

Prorrogaron por 10 años la concesión de un área petrolera en Valle de Uco: se invertirán US$11,5 millones

Por: Lucian Astudillo

TURISMO

Una importante cadena hotelera internacional desembarca en el Valle de Uco: ¿de cuál se trata?

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter