Baja la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajaría y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 31 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles tormentas.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada mayormente soleada.

Por: Redacción NDI

