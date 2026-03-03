Baja la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 14 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 28 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 22 grados en una jornada mayormente nublada.