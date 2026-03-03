Search
Instagram Facebook Twitter
nublado
servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 14 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 28 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 22 grados en una jornada mayormente nublada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

PRIMERA DIVISIÓN

A mano: Independiente Rivadavia y River no se sacaron diferencias en el Malvinas Argentinas

Por: Lucian Astudillo

Gran Hermano

Gran Hermano despidió a su primer concursante

Por: Agustin Zamora

Estrategia exportadora

Minería, vino y aceite: la agenda que impulsa Mendoza en 4 países clave del mundo

Por: María Orozco

servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

OPERATIVOS POLICIALES

Fin de semana movido en Tupungato: múltiples detenciones, robos frustrados y secuestro droga

Por: Lucian Astudillo

APERTURA DE SESIONES

Ecos del discurso de Milei en el Congreso: Ulpiano Suárez respaldó el rumbo económico pero criticó las “formas” del Presidente

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter