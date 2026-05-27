Baja la temperatura y así estará el tiempo el último miércoles de mayo en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma disminuirá y dará una máxima de 17 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 2 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves y viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo despejado.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente nublado.