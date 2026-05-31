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Baja la temperatura y así estará el tiempo el último día de mayo en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 6 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes y martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 17 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo despejado.

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Por: Redacción NDI

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