El pronóstico del tiempo anticipa que Mendoza tendrá este martes 24 de noviembre una jornada con leve descenso de temperatura y condiciones inestables, con probabilidad de precipitaciones en distintos sectores del llano provincial. En ese marco, la temperatura máxima alcanzaría los 26°C, mientras que la mínima será de 10°C en Malargüe y de 19°C en el resto de la provincia.

En el Valle de Uco podrían registrarse lluvias a partir de las 15. Por su parte, en el Gran Mendoza amanecerá nublado, con probabilidad de precipitaciones débiles, situación que podría extenderse hacia algunos sectores de la zona Este. Desde las 20, la inestabilidad podría avanzar hacia la zona Sur.

En cuanto al viento, se espera una circulación leve del sector sur entre las 10 y las 20, que afectaría las zonas Este y Sur, aunque sería más marcado en el Este.

En tanto, en alta montaña se espera una mañana despejada, aunque las condiciones desmejorarán a partir de las 13. Se esperan precipitaciones débiles en los sectores Norte y Central, que podrían extenderse hasta aproximadamente las 21.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza el miércoles

Para el miércoles 25 se espera un cambio en las condiciones, con cielo despejado durante la mañana y un nuevo ascenso de temperatura: la máxima alcanzaría entre 29°C y 30°C, mientras que la mínima será de 10°C en Malargüe y de 16°C en el resto de la provincia.

Sin embargo, la estabilidad duraría hasta la noche. Hacia las 20 se prevé el inicio de tormentas, principalmente en la Zona Este, con posibilidad de extenderse al Valle de Uco, el Gran Mendoza y el norte de la Zona Sur.