Baja la temperatura en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajaría y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 28 grados en una jornada mayormente soleada.

climapronósticoMendoza

