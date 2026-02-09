Baja de la edad de imputabilidad: el ministro de Educación la respaldó y la Iglesia mendocina pidió no avanzar

A pocos días de que la Cámara de Diputados de la Nación trate el nuevo Régimen Penal Juvenil, el debate por la baja de la edad de imputabilidad sumó en Mendoza voces con miradas contrapuestas, aunque coincidentes en un punto central: la necesidad de una reforma integral que no se limite a lo punitivo.

Por un lado, el ministro de Educación, Cultura e Infancias de la provincia, Tadeo García Zalazar, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que la medida solo será eficaz si cuenta con financiamiento nacional y una fuerte inversión social. “La baja de la imputabilidad por sí sola no resuelve la inseguridad”, señaló el funcionario, quien además pidió que el costo no recaiga exclusivamente sobre las provincias.

Tadeo García Zalazar.

García Zalazar explicó que un altísimo porcentaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal presenta problemas de consumo de drogas, lo que obliga a pensar intervenciones sanitarias, educativas y sociales de gran escala. Actualmente, Mendoza tiene unos 400 jóvenes bajo distintos regímenes: 40 dentro del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y otros 360 contenidos en programas alternativos de reinserción social, sin privación de la libertad.

Según detalló el ministro, bajar la edad implicaría que muchos de estos adolescentes pasen a un sistema con encierro, lo que demandaría infraestructura, equipos técnicos y políticas activas de reinserción. Las estimaciones oficiales indican que el impacto presupuestario podría rondar los $5.000 millones anuales. “Puede ser una medida positiva, pero solo con inversión social y evaluación de resultados”, remarcó.

En contraste, la Iglesia Católica de Mendoza hizo público su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad mediante una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales por la provincia, a tres días del debate parlamentario. El documento se enmarca en la postura nacional del Episcopado y retoma los lineamientos del texto “Más oportunidades que penas”, difundido en 2025.

Desde la Iglesia sostienen que existe un amplio consenso técnico, académico y social contrario a la reducción de la edad, respaldado por organismos como la ONU, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y entidades vinculadas a la salud mental. Además, advierten que la evidencia regional demuestra que este tipo de reformas no reduce el delito y puede profundizar la exclusión, la violencia y la reincidencia.

El pronunciamiento también pone el acento en la experiencia territorial de parroquias, escuelas y centros barriales mendocinos, donde se trabaja con adolescentes en contextos de alta vulnerabilidad. En ese sentido, cuestionan el enfoque punitivo y alertan sobre la falta de recursos estatales para garantizar educación, salud y acompañamiento psicológico dentro de un sistema penal ampliado.

Mientras el oficialismo nacional avanza con la intención de bajar la edad incluso a los 13 años —una alternativa que no reúne consenso—, en Mendoza el debate quedó planteado entre quienes ven en la reforma una herramienta posible, aunque condicionada, y quienes consideran que profundiza un problema social sin atacar sus causas de fondo. La definición, ahora, quedará en manos del Congreso.