Baja de imputabilidad: qué delitos alcanza y por qué septiembre marca un cambio histórico en Mendoza

Desde septiembre comenzará a regir en todo el país la ley que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, una modificación que cambiará de manera profunda el funcionamiento del sistema penal juvenil. En Mendoza ya se realizó la primera reunión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para avanzar en la adaptación del nuevo esquema, que permitirá investigar e imputar judicialmente a adolescentes de entre 14 y 15 años.

Personal de la Justicia mendocina, asegura que la provincia “corre con ventaja” porque ya posee juzgados especializados y un régimen penal juvenil consolidado (algo que todavía no ocurre en varias provincias argentinas). En paralelo, el ministro Tadeo García Zalazar destacó la necesidad de coordinar acciones entre la Justicia, Educación y organismos de protección para abordar de manera integral las problemáticas que atraviesan muchos adolescentes.

Uno de los cambios más importantes de la reforma es que comenzarán a judicializarse delitos que hasta ahora quedaban fuera del alcance penal cuando eran cometidos por menores de 16 años. Amenazas, lesiones leves, daños simples y hurtos menores podrán derivar en investigaciones judiciales, lo que anticipa un fuerte aumento de expedientes dentro del sistema penal juvenil.

La nueva normativa también establece un plazo de 180 días para que las provincias adapten recursos, espacios y equipos interdisciplinarios. En el caso mendocino, gran parte de esa infraestructura ya funciona bajo la órbita de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), mientras que áreas como la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA) tendrán un rol central para evitar que la reforma derive únicamente en más encierro. El objetivo oficial será reforzar medidas de acompañamiento, seguimiento educativo y abordajes interdisciplinarios antes que priorizar la privación de libertad, aunque en el ámbito judicial reconocen que el desafío será mantener el equilibrio entre la sanción penal y la protección integral de derechos de niños y adolescentes.