Bad Bunny cambió el horario de su segunda noche en River: los motivos

Bad Bunny debutó en River este viernes y fue ovacionado por sus fanáticos, que lo esperaban con ansias tras ver su espectacular presentación en el Super Bowl el fin de semana pasado.

Este sábado repetirá la hazaña, pero la producción informó un cambio de horario por cuestiones climáticas, por lo que el recital comenzará a las 20 h.

Con esta modificación, la grilla queda de la siguiente manera: a las 16 horas se abrirán las puertas, a las 18 saldrá al escenario Ramma y a las 19 lo hará Chuwi.

En la presentación de este viernes, el público se sorprendió al ver a una estrella argentina en la casita vip montada en el Monumental.

Se trató de Tini Stoessel, que fue enfocada junto a María Becerra, por una de las cámaras que siguió al Conejo Malo durante el recorrido por el lugar.