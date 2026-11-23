La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza continuará con los trabajos de bacheo en distintas calles de la capital durante la próxima semana. El operativo se desarrollará entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, con intervenciones tanto de bacheo frío como caliente.

Desde el municipio dieron a conocer el cronograma para que los vecinos puedan anticiparse a los trabajos y tener en cuenta los posibles cortes y despejes de calles. Según informaron, las restricciones de circulación se comunicarán con un día de anticipación.

Además, aclararon que las tareas podrán reprogramarse en caso de mal tiempo. Durante los fines de semana y feriados, en tanto, se mantendrán las guardias habituales para atender pedidos.

El cronograma de bacheo en Mendoza

Los trabajos de bacheo frío se realizarán en las siguientes calles:

Martes 24: calle D. Hudson al 700, 600, 263 y 232.

calle D. Hudson al 700, 600, 263 y 232. Miércoles 25: calle Olascoaga al 25, 172, 279, 367, 1136, 1699, 2030, 2639, 2890 y 2900.

calle Olascoaga al 25, 172, 279, 367, 1136, 1699, 2030, 2639, 2890 y 2900. Jueves 26: calle Pellegrini al 148, 100 y 05.

calle Pellegrini al 148, 100 y 05. Viernes 27: calle La Pampa al 389 y O. Andrade al 101, 233 y 800.

Por otro lado, el bacheo caliente tendrá este recorrido:

Martes 24: calle Olascoaga al 25.

calle Olascoaga al 25. Miércoles 25: calle Ayacucho al 623.

calle Ayacucho al 623. Jueves 26: calle 25 de Mayo al 920.

calle 25 de Mayo al 920. Viernes 27: calle Fray Inalicán al 364.

De esta manera, el municipio continuará con el mantenimiento de la red vial en distintos puntos de la capital. Se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y consultar los avisos sobre cortes de tránsito antes de circular por las zonas donde se desarrollarán las tareas.