Ayuda Escolar de ANSES: quiénes pueden cobrar $85.000 y cómo realizar el trámite

La Ayuda Escolar Anual de ANSES contempla un monto mínimo de $85.000 por hijo para el ciclo lectivo 2026. La prestación está dirigida a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y cumplen con los requisitos establecidos para acreditar la escolaridad.

El beneficio se abona una vez al año y busca acompañar a las familias con los gastos vinculados al inicio de clases. El monto de $85.000 se estableció mediante un refuerzo extraordinario para garantizar ese piso durante el ciclo lectivo 2026.

Quienes no recibieron el pago automático realizado en marzo todavía pueden gestionar la prestación. Para eso, deben presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma Mi ANSES y cumplir con los pasos requeridos por el organismo.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

La prestación alcanza a las personas que tienen hijos a cargo y cobran la AUH o la Asignación Familiar por Hijo, incluida la correspondiente a hijos con discapacidad.

En el caso de los menores sin discapacidad, deben tener entre 45 días de vida y 17 años inclusive y asistir a establecimientos educativos reconocidos oficialmente, en los niveles inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no existe un límite de edad. El beneficio contempla a quienes concurren a instituciones de educación especial, reciben apoyo de maestros particulares matriculados, asisten a talleres protegidos o de formación laboral, o realizan tratamientos de rehabilitación, según las condiciones previstas por ANSES.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Para cobrar la Ayuda Escolar es necesario acreditar la escolaridad de los hijos todos los años. El procedimiento se realiza a través de Mi ANSES y requiere presentar el certificado correspondiente al ciclo lectivo vigente.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Acceder a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar un Certificado Escolar”. Elegir la opción “Generar Certificado”, completar los datos solicitados y descargar el formulario. Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que completen la información y lo firmen. Sacar una foto nítida del certificado completo y firmado. Volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar “Subir Certificado” y cargar la imagen.

El trámite es gratuito y puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular a través de Mi ANSES. También existe la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial en una oficina del organismo, sin turno previo, en caso de tener inconvenientes para completar la gestión virtual.