Ayuda Escolar abril 2026: cómo cobrar hasta $85.000 y qué tenés que hacer si no te pagaron

La ANSES implementará en 2026 un refuerzo para la Ayuda Escolar Anual con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo de $85.000 por beneficiario al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que no se trata de un monto fijo, sino de un adicional variable (según lo que ya perciba cada titular por la asignación).

El mecanismo es simple: el Estado paga la diferencia entre lo que ya cobrás y el tope de $85.000, completando ese monto en un único pago (que se acredita en el mismo mes que la asignación principal). La medida quedó oficializada mediante la Resolución 78/2026 (publicada en el Boletín Oficial) y tiene carácter extraordinario para el ciclo lectivo vigente.

El beneficio alcanza a un amplio grupo: trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personas con seguro de desempleo, jubilados, pensionados y titulares de AUH o asignación por embarazo (todos incluidos dentro del sistema previsional). La vigencia del refuerzo se extiende desde marzo hasta el próximo pago masivo de la ayuda escolar.

Para quienes no cobraron automáticamente, el motivo suele ser la falta de documentación. El pago se bloquea si no se presentó el Certificado de Escolaridad o si hay inconsistencias en los datos (como el vínculo familiar no validado o la falta de acreditación de asistencia). En esos casos, es necesario regularizar la situación para acceder al dinero.

El trámite es obligatorio y consiste en presentar el formulario PS 2.68 (que debe estar firmado por la escuela) a través de Mi ANSES o de manera presencial (sin turno). Una vez cargado, el organismo puede demorar hasta 60 días en efectuar el pago, incluso de forma retroactiva si ya pasó la fecha inicial. Además, los requisitos incluyen que los hijos tengan entre 45 días y 17 años (sin límite en caso de discapacidad) y que asistan a una institución educativa reconocida oficialmente.