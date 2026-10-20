Aysam y una renuncia que le dio a Cornejo la oportunidad de “lavar” la imagen de Calvente

Hay renuncias que responden a una decisión personal y otras que, aun cuando se presentan bajo esa fórmula, llegan después de que la realidad vuelve insostenible una continuidad. La salida de Mingorance pertenece a una categoría en la que los motivos formales no alcanzan para explicar todo lo que ocurre alrededor. El funcionario invocó razones personales y defendió su gestión con cifras de inversiones, obras y equilibrio financiero. Sin embargo, su salida se produjo en medio de un escenario que hacía cada vez más difícil sostener su conducción.

El problema de Aysam dejó de ser exclusivamente sanitario para convertirse en un problema político. Y Guaymallén terminó siendo el escenario donde esa transformación quedó más expuesta.

Un desastre ambiental que no se resuelve con una renuncia

Los desbordes cloacales en el Gran Mendoza son mucho más que una discusión entre funcionarios. Detrás de cada colapso hay consecuencias ambientales, riesgos sanitarios, daños materiales y vecinos que deben convivir con problemas que llevan años sin una solución definitiva.

El caso de Los Corralitos profundizó todavía más esa crisis. El colapso de la Colectora Máxima Noreste provocó el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento hacia canales de riego agrícola y derivó en una investigación penal que alcanzó a Mingorance y a otros directivos de Aysam.

La causa judicial, sumada a la sanción económica aplicada a la empresa por el Departamento General de Irrigación, convirtió el episodio en uno de los puntos más delicados de la gestión saliente. A eso se agregó la sanción administrativa que recibió Mingorance por omisiones en su declaración jurada patrimonial.

Las imputaciones no equivalen a una condena y las responsabilidades penales deberán determinarse en la Justicia. Pero esa precisión jurídica no debe servir para minimizar la dimensión institucional del caso. Cuando una empresa pública está involucrada en un episodio de contaminación de esta magnitud, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones, responsabilidades y garantías de que no volverá a ocurrir.

La renuncia del presidente de Aysam puede cerrar una etapa administrativa, pero no resuelve por sí misma el problema ambiental ni extingue las causas judiciales. Tampoco repara los daños ocasionados ni reemplaza las obras que todavía hacen falta.

El desafío de fondo continúa vigente: evitar que los colapsos se repitan y que la infraestructura sanitaria siga funcionando al límite mientras las respuestas definitivas se demoran.

Calvente levantó la voz cuando el conflicto ya no admitía silencio

En ese escenario apareció el reclamo de Marcos Calvente. El intendente de Guaymallén exigió públicamente un plan de contingencia y obras estructurales para resolver los desbordes cloacales que afectan al departamento. Su planteo apuntó a una situación que, según la comuna, se agrava porque la red recibe efluentes propios y también de Maipú y Luján de Cuyo.

El pedido fue contundente y expuso la dimensión local de un problema que la provincia arrastra desde hace tiempo. Calvente reclamó respuestas frente a una infraestructura colapsada y advirtió sobre las consecuencias que los derrames provocan, incluso, sobre el asfalto que el municipio debe reparar.

La pregunta política, sin embargo, es inevitable: ¿por qué el reclamo adquirió semejante volumen cuando la crisis ya llevaba años acumulando antecedentes, obras pendientes y cuestionamientos?

El intendente tenía razones concretas para exigir soluciones. Los vecinos de Guaymallén no pueden esperar indefinidamente a que las distintas jurisdicciones terminen de distribuir responsabilidades. Pero el reclamo también tuvo una lectura política: puso a Aysam contra las cuerdas y trasladó al centro de la escena una problemática que hasta entonces había sido administrada entre anuncios, intervenciones parciales y promesas de infraestructura.

Calvente dejó de ser solamente el intendente que reclamaba por los daños en su departamento y pasó a ocupar un lugar central en una crisis que comprometía directamente a la conducción de la empresa provincial.

La salida de Mingorance, anunciada después de ese nuevo enfrentamiento público, reforzó la percepción de que el reclamo municipal había acelerado el desenlace. No necesariamente porque haya sido la causa única de una renuncia que ya estaba estipulada, sino porque terminó de exhibir el costo de mantener una conducción desgastada.

Cornejo y la necesidad de ordenar el frente político

Para Alfredo Cornejo, el problema tiene una dimensión adicional. La crisis de Aysam no ocurre en un vacío político: se desarrolla mientras el Gobierno provincial debe administrar sus propias tensiones y preservar la imagen de una gestión que hizo de la eficiencia, el orden y la administración de los recursos algunos de sus principales argumentos.

En ese contexto, la salida de Mingorance permite cambiar una pieza de la estructura y ofrecer una señal de renovación. La designación de Ginés Darío Hernández, un profesional que conoce la empresa desde adentro y pasó por las gerencias de Finanzas y General, ofrece continuidad técnica sin mantener al frente a una figura que quedó asociada a los conflictos más graves de los últimos tiempos.

Pero también aparece otra lectura: la posibilidad de que el recambio contribuya a descomprimir la presión sobre Calvente y sobre el propio Gobierno provincial.

El intendente había quedado expuesto por el conflicto salarial con los empleados municipales, en medio de decisiones de ajuste y recortes que provocaron malestar sindical. En ese escenario, la confrontación con Aysam le permitió instalar un reclamo concreto, visible y difícil de desestimar: los derrames cloacales afectan a los vecinos, dañan calles y demandan respuestas que el municipio no puede resolver por sí solo.

El respaldo político a ese planteo también puede interpretarse como una oportunidad para reubicar a Calvente en una posición más favorable ante la opinión pública. En lugar de quedar asociado exclusivamente a la discusión salarial y al recorte de gastos municipales, el intendente pasó a mostrarse como quien exige que una empresa provincial se haga cargo de un problema que impacta sobre su departamento.

No hay elementos suficientes para afirmar que la renuncia de Mingorance haya sido diseñada específicamente para mejorar la imagen del intendente. Sin embargo, el momento político habilita esa interpretación: el reclamo de Calvente ganó centralidad, la conducción de Aysam quedó más cuestionada y el Gobierno pudo avanzar con un recambio que permite abrir una nueva etapa sin desconocer la gravedad de lo ocurrido.

El interrogante es si esa reconfiguración política se traducirá en soluciones concretas o si terminará siendo apenas un movimiento para administrar el desgaste.

Porque hay una diferencia sustancial entre respaldar un reclamo municipal y resolver el problema que lo originó. También la hay entre cambiar al responsable de una empresa y garantizar que la infraestructura funcione.

El recambio no puede ser una operación de imagen

Hernández asume con una cartera de 30 obras en ejecución y una inversión superior a los 194 millones de dólares. Entre los desafíos centrales figura la solución integral de la Colectora Máxima Noreste, con un programa estimado en 67,5 millones de dólares y distintas etapas de intervención.

Los números son relevantes, pero no alcanzan por sí solos. Una obra anunciada no es una obra terminada; un presupuesto asignado no garantiza una ejecución a tiempo, y un plan estratégico no reemplaza la necesidad de resolver las urgencias cotidianas.

El nuevo presidente tendrá que demostrar que su experiencia técnica puede convertirse en una mejora tangible del servicio. Y el Gobierno provincial deberá acompañar esa tarea con controles, prioridades claras y explicaciones públicas sobre los plazos y los resultados.

También deberá evitar que el cambio de autoridades se transforme en una forma de clausurar políticamente el episodio. Las causas judiciales deben seguir su curso, las responsabilidades deben establecerse y los problemas ambientales requieren soluciones que vayan más allá de una modificación en el directorio.

Lo mismo vale para Guaymallén. El reclamo de Calvente no puede agotarse en una victoria política circunstancial ni en el desplazamiento de un funcionario. Si el municipio seguirá soportando las consecuencias de una red sobrecargada, necesitará compromisos verificables, obras concretas y mecanismos de contingencia que reduzcan el impacto de nuevos desbordes.

La gestión provincial, por su parte, tendrá que afrontar simultáneamente la crisis sanitaria y sus tensiones políticas. La discusión salarial municipal y el conflicto con Aysam son asuntos distintos, pero confluyen en una misma exigencia ciudadana: que los gobiernos expliquen sus decisiones y respondan por los servicios que deben garantizar.

La renuncia de Mingorance estaba estipulada. Lo que no podía seguir postergándose era una respuesta integral a una crisis que acumuló daños ambientales, investigaciones judiciales y reclamos sociales. El pedido de Calvente puso el problema nuevamente en primer plano y el Gobierno encontró una oportunidad para cambiar la conducción.