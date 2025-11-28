Search
Aysam pidió un aumento del 17,48%: cómo quedaría la tarifa del agua en Mendoza desde enero de 2026

La empresa estatal elevó su propuesta de actualización tarifaria durante la audiencia pública realizada este viernes.

Aysam presentó este viernes su propuesta de incremento para el servicio de agua y saneamiento en Mendoza, en el marco de la audiencia pública convocada para debatir el esquema tarifario 2026. La compañía, encabezada por Humberto Mingorance, solicitó un aumento del 17,48% a partir del 31 de enero del año próximo, un ajuste que busca acompañar la evolución de los costos operativos.

La actualización se fundamenta en el nuevo Procedimiento General de Determinación Tarifaria, que prevé revisiones bimestrales para adecuar el valor del servicio al movimiento real de la economía. Con este incremento, la factura doméstica promedio —hoy ubicada en $30.279, dividida en partes iguales entre agua y cloacas— pasaría a $35.272 por mes, con un costo estimado de $0,49 por litro consumido.

Durante la exposición, referentes de Aysam destacaron que la propuesta responde a las proyecciones del Banco Central, elaboradas a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). “El REM estima una inflación del 17,7% para 2026, con la última medición en torno al 18,7%. Por eso trabajamos con esos parámetros y un tipo de cambio proyectado entre $1.665 y $1.700”, justificaron.

La empresa calcula una recaudación anual de $149.000 millones, aunque advirtió que ese monto no alcanza para sostener la operación actual sin una actualización tarifaria, motivo central del pedido. “Con el incremento solicitado cubrimos operación, mantenimiento y también destinamos parte de las tarifas a obras de infraestructura”, señalaron.

Si bien la audiencia pública no tiene carácter vinculante, funciona como un espacio clave para incorporar opiniones técnicas y observaciones de la ciudadanía. Todo ese material será integrado en el informe final que elaborará la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (Dircas). Luego, será el gobernador Alfredo Cornejo quien definirá el nuevo cuadro tarifario mediante decreto, paso final para determinar cuánto pagarán los mendocinos por el servicio a partir de 2026.

