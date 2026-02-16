Aysam negó que el hundimiento del camión en Maipú haya sido por un colapso cloacal y explicó qué pasó

El domingo, los vecinos de Luzuriaga -departamento de Maipú– se vieron sorprendidos cuando un camión de importantes dimensiones se hundió en medio de la calle Alsina al 1865. Si bien en primera instancia todo apuntaba a un colapso cloacal, este lunes desde Aguas Mendocinas (Aysam) salieron a desmentir dicha versión y explicaron el motivo por el cual se produjo el inconveniente.

De acuerdo a un comunicado de Aysam, el hundimiento no se debió a un colapso de un colector cloacal ya que-según la empresa- la red se encuentra en condiciones. En ese sentido, la compañía precisó que el problema se originó por una combinación de factores externos que afectaron el terreno.

Por un lado, el comunicado explica que las fuertes tormentas habrían generado una sobrecarga en el sistema por el ingreso de agua de lluvia ajena a la red cloacal, lo que provocó una presión inusual y derivó en filtraciones entre la losa y la estructura de una boca de registro.

La empresa indicó además que esa filtración avanzó hacia una excavación previa que ya presentaba humedad acumulada, comprometiendo la compactación del suelo. La situación se agravó con el paso de un camión de gran porte, de aproximadamente 25 toneladas, que superó la resistencia del terreno en ese sector.

Frente a este escenario, Aguas Mendocinas activó un plan de remediación inmediata que incluye la remoción del material dañado, la limpieza integral del área y el sellado técnico de la boca de registro para evitar nuevas filtraciones. La intervención contempla también la colocación de suelo-cemento y la compactación final del sector, con el objetivo de restituir la estabilidad de la calzada y permitir la circulación segura.