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Aysam destina más de US$60 millones en 12 obras: qué se está haciendo en el Valle de Uco

Los trabajos que se están realizando en toda la provincia incluyen renovación de redes, nuevos acueductos, colectores cloacales y ampliaciones de plantas depuradoras. Los fondos provienen del resarcimiento por la promoción industrial.

Mendoza destinará más de US$60 millones para realizar un paquete de 12 obras de infraestructura hídrica y saneamiento. Así lo anunció Aguas Mendocinas (Aysam), que detalló que las mismas serán financiadas con recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento. El objetivo es reforzar el suministro de agua potable y ampliar la capacidad del sistema cloacal. En el Valle de Uco hay un proyecto que ya completó sus etapas operativas.

Se trata de la primera fase del sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales que vincula a Tunuyán y Tupungato.

Según lo informado por Aysam, además del proyecto del Valle de Uco, nueve obras están actualmente en ejecución y dos fueron adjudicados. El detalle de avances fue repasado durante una reunión entre el presidente de la empresa, Darío Hernández, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

En total, el plan cuenta con una inversión de US$60.397.769,70, proveniente del Fondo del Resarcimiento, cuyos recursos tienen origen en el acuerdo por la promoción industrial de Portezuelo del Viento.

La obra cloacal que conecta a Tunuyán y Tupungato

El proyecto del Valle de Uco apunta a desarrollar un sistema integral para recolectar y tratar los efluentes cloacales de ambos departamentos. La primera etapa, identificada como 1-A, ya fue finalizada.

Según explicaron desde Aysam, la obra se enmarca en un plan que destina una parte importante de los recursos a ampliar las redes colectoras y la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales, con el objetivo de acompañar el crecimiento poblacional y evitar la contaminación de las napas.

Las otras obras del plan provincial

En materia de agua potable, en el área metropolitana se ejecutan trabajos de refuncionalización y macromedición de perforaciones, además del sistema de provisión Los Barrancos, segunda etapa, en Godoy Cruz. También fueron adjudicadas la modernización y automatización de perforaciones y la construcción del acueducto Piedemonte Norte, que llegará hasta el campus de la Universidad Nacional de Cuyo.

En la Ciudad de Mendoza, por su parte, avanza la renovación de colectores sobre las calles San Juan y Morón.

Además, el paquete de saneamiento contempla obras en Guaymallén, donde se ejecutan el colector cloacal Tirasso y la red colectora Colonia Segovia-El Paramillo.

En la zona Este se construye la colectora cloacal máxima Junín-San Martín. También están en marcha las ampliaciones de tres establecimientos depuradores: la planta de Palmira, en San Martín; la de General Alvear; y la tercera etapa del establecimiento depurador Cuadro Nacional, en San Rafael.

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