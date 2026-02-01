AYSAM confirmó que el servicio quedó totalmente normalizado

La empresa Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable se encuentra totalmente normalizado en toda la provincia, luego de las intensas tormentas que afectaron al Área Metropolitana y la zona de Piedemonte.

Según el comunicado emitido este domingo a las 10, todos los establecimientos potabilizadores y las estaciones de bombeo ya están en pleno funcionamiento, lo que permitió restablecer el suministro en las áreas que habían registrado inconvenientes tras el temporal.

Desde la empresa solicitaron a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, con el objetivo de preservar las reservas y garantizar la estabilidad del sistema.

Zonas de Mendoza que presentaban fallas

El servicio de agua potable no se encontraba en funcionamiento al 100% ya que en algunas áreas todavía existían demoras, debido a los procesos de recuperación y llenado. Esto provocaba baja presión o falta de suministro intermitente. Finalmente, tras los trabajos realizados, se recuperó el servicio.

Los últimos sectores afectados eran Guaymallén (Barrios de Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte) y Godoy Cruz (El cuadrante comprendido desde calle Alberdi a Progreso, y de Cervantes al Acceso Sur).