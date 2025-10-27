AYSAM asumió el control de una obra clave de cloacas en Tunuyán y Tupungato

El Gobierno de Mendoza convalidó la transferencia contractual de la obra “Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales – Etapa 1-A – Ciudad de Tunuyán – Tupungato”, un proyecto considerado estratégico para el desarrollo sanitario del Valle de Uco. La decisión, oficializada mediante el Decreto Nº 2256, pone en marcha una nueva etapa bajo la conducción de Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AYSAM).

El acuerdo, firmado el 27 de agosto de 2025, involucra a tres actores principales: la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), representada por Franco Bignone; AYSAM, encabezada por Humberto Mingorance; y la constructora José Cartellone Construcciones Civiles S.A., representada por Arturo Daniel Manzur. La cesión busca destrabar una paralización prolongada que afectaba la continuidad de los trabajos.

Según el decreto, la obra se encuentra enmarcada dentro del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, instrumento que permite financiar proyectos estratégicos en todo el país. Sin embargo, una restricción financiera impuesta por el Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera –ratificado por el Decreto 1023/22– impedía que la Provincia adelantara fondos propios para la ejecución, lo que había generado un cuello de botella. Con esta cesión, el Gobierno apunta a retomar el ritmo de obra y garantizar su finalización.

La norma destaca que AYSAM cuenta con la estructura técnica, jurídica y operativa adecuada para asumir la responsabilidad como nuevo contratante. El Directorio de la empresa ya había autorizado la cesión el 4 de julio de 2025, mediante el Acta Nº 702, lo que permitió avanzar en la formalización del traspaso.

En su parte resolutiva, el decreto aprueba el Contrato de Cesión e incorpora el documento como anexo oficial. Además, dispone el refrendo de los ministros de Hacienda y Finanzas, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, estableciendo las formalidades de comunicación y registro pertinentes.

El texto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, el ministro Víctor Fayad y Natalio Mema Rodríguez, consolidando un paso clave para una obra largamente postergada que beneficiará a miles de familias de Tunuyán y Tupungato, y que marca un nuevo impulso para la infraestructura pública en el Valle de Uco.