Aysam anunció un megacorte de agua en el Gran Mendoza: cuándo será

El próximo sábado 28 de marzo los mendocinos deberán preparar sus reservas desde temprano. Aguas Mendocinas (Aysam) anunció una interrupción masiva del suministro que comenzará a las 5 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada.

La medida, que forma parte de un plan de optimización del sistema, afectará a zonas de alta densidad en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.

Los detalles técnicos de la jornada

Según el comunicado oficial, las cuadrillas trabajarán en puntos neurálgicos de la red. Entre las tareas principales se destaca la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 mm ubicado en la cámara seca Benegas. Además, se colocarán dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto principal (1.100 mm). El objetivo es lograr un control más preciso del caudal y mejorar la distribución en los sectores más críticos del sistema.

Lo que llama la atención de los usuarios no es solo la magnitud de este “megacorte”, sino la frecuencia con la que se han repetido estas situaciones. En los últimos 12 meses, el Gran Mendoza ha enfrentado 10 interrupciones de gran escala, según señala diario MDZ. Aunque la empresa argumenta que son necesarias para modernizar una infraestructura obsoleta, muchos de estos operativos han derivado en servicios interrumpidos por más de 48 horas.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la posibilidad de que el servicio tarde en normalizarse (en cortes previos la recuperación total demoró hasta dos días en las zonas más alejadas), se recomienda: