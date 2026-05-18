Axel Kicillof inaugurará su casa en Mendoza de cara a la campaña presidencia

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acelera su construcción política rumbo a las presidenciales de 2027 y Mendoza aparece como uno de los territorios clave de esa estrategia. En ese marco, el espacio político que lidera (Movimiento Derecho al Futuro) tendrá en aproximadamente un mes su propia sede en la provincia, posiblemente en Ciudad. La apertura de la “casa de Axel” en Mendoza marca un nuevo avance del kicillofismo fuera de Buenos Aires y expone el inicio de una fuerte disputa interna dentro del peronismo.

El armado local viene tomando forma desde hace varios años y tiene entre sus principales referentes al diputado nacional Martín Aveiro, quien trabaja en la mesa política de Kicillof desde hace más de tres años. También participan dirigentes como Gerardo Vaquer y Gonzalo Navarro. A ellos se suman otros sectores vinculados al sindicalismo y al peronismo territorial, como la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien participó recientemente del lanzamiento de la rama Mujeres y Diversidades del MDF.

Dentro del esquema también aparecen referentes gremiales como Gustavo Correa, alineado con el dirigente sindical Hugo Yasky. La intención del espacio es sumar a la mayor cantidad posible de sectores del PJ mendocino e incluso tender puentes con sectores de La Cámpora, buscando evitar fracturas internas mientras se fortalece la candidatura presidencial del mandatario bonaerense.

Desde el entorno de Kicillof sostienen que la construcción nacional apunta a ofrecer una alternativa al gobierno de Javier Milei, con un discurso centrado en la gestión, el desarrollo productivo y el rol del Estado. Mendoza forma parte de una estrategia más amplia que incluye provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el kicillofismo considera que existe margen para consolidar una oposición fuerte.

En paralelo, comienzan a aparecer otros nombres dentro del peronismo con aspiraciones presidenciales, como el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien ya expresó públicamente su intención de competir en 2027. Sin embargo, cerca de Kicillof relativizan esas postulaciones y aseguran que el objetivo final será alcanzar la unidad del peronismo detrás de un proyecto común para enfrentar a Milei en las próximas presidenciales.