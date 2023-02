Tras los objetos derribados en Estados Unidos y Canadá y las especulaciones de la procedencia de los mismos, esto señalaron desde el Centro de Investigación Aeroespacial.

Los objetos voladores no identificados que fueron derribados en América del Norte coparon la atención mundial. Decenas de teorías y cientos de videos comenzaron a invadir las redes sociales. La mayoría quería saber si esos ovnis eran o no extraterrestres y el general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue quien se encargó de dejar la puerta abierta a las especulaciones.

Cuando una periodista del New York Times le preguntó si habían descartado que la procedencia fuera extraterrestre, VanHerck respondió: “Yo no he descartado nada en este momento”. Si bien no lo afirmaba, esta declaración terminó sembrando dudas y, posteriormente, el Pentágono tuvo que aclarar que no hay ningún indicio de que los objetos derribados sean de origen alienígena.

A partir de estos hechos, muchos se preguntaron qué pasaría si se comprobara que esos objetos vienen del espacio exterior y con fines hostiles: ¿Argentina tiene un plan de defensa al respecto? De acuerdo con el Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE), hay un planeamiento “contra fuerzas de otros Estados rivales”, pero la posibilidad de visita alienígena no es “creíble”.

“Tanto en Argentina como en todos los países del mundo, las directivas de sus respectivos planeamientos militares conjuntos, trabajan sobre hipótesis de conflicto contra fuerzas de otros Estados rivales. Dicho planeamiento tiene como base doctrinaria el principio de disuasión”, dijo el comodoro Rubén Lianza, director del CIAE.

Y aclaró que este principio requiere de dos elementos cruciales: “En primer lugar, tiene que ser una amenaza creíble. A la hipótesis de visitas alienígenas le falta aprobar la materia ‘credibilidad’, por eso es que aún no existe planeamiento militar conjunto al respecto. Y, en segundo lugar, debe haber una comunicación eficaz por parte del enemigo, anunciando que, efectivamente, está dispuesto a utilizar dicha amenaza”.

De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra ovni es el acrónimo de objeto volador no identificado, “al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre”. Y por esta asociación que se suele hacer es que surgieron las especulaciones con lo ocurrido en Estados Unidos y Canadá. De hecho, la periodista del New York Times, que consultó al general VanHerck, afirmó que al periódico llegaban mensajes de todas partes del mundo preguntando si eran naves alienígenas.

Por qué creen que las personas se entusiasman ante la posibilidad de poder ver un ovni extraterrestre, le consultó al director de CIAE: “Probablemente por razones profundamente psicológicas, como el deseo de no sentirse solos en el Universo (…) Dicho entusiasmo fue socialmente fomentado durante décadas, por los medios con series y películas y, también, por la literatura de ciencia ficción”, respondió el militar.

Más de 300 casos en Argentina

Hace unos días, este diario difundió el informe 2022 sobre la resolución de casos de avistamiento de ovnis en el país, donde se esclarecieron tres hechos en Mendoza. Al respecto, el comodoro Lianza detalló que durante los últimos ocho años se han analizado y resuelto 302 casos, lo que arroja un promedio de algo más de 37 hechos por año.

Lo que más llamó la atención es que el año de mayor cantidad de denuncias por parte de los argentinos fue el 2020, con 76 casos analizados y resueltos. Tal vez, el confinamiento llevó a que varios pasaran las noches en el patio observando un poco más el cielo.

En este sentido, Lianza explicó que en la época estival se producen la mayor cantidad de avistamientos “por encontrarse las personas de vacaciones, mirando el paisaje y tomando fotografías y videos”.

El CIAE surgió tras la reestructuración de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales. En 2015, la Fuerza Aérea incorporó a su actual director, quien propuso cambiar el enfoque de estudiar presuntos “fenómenos” a, directamente, “identificar todo lo que llegara a su mesa de trabajo” .

Fuente: El Sol