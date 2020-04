Aveiro y Scanio indignados con Suárez por la no coparticipación de fondos con los municipios

El Intendente de Tunuyán y el de San Carlos se mostraron preocupados ante la decisión del Gobernador de no coparticipar los fondos que la provincia recibirá de Aportes del Tesoro Nacional.

Este lunes, la crisis de la pandemia llegó a la política de la mano de un Jefe comunal del Justicialismo y de otro que sí forma parte de las «hileras» del Frente Cambia Mendoza. Los dos coincidieron en que el Gobernador se equivoca en no coparticipar los fondos que llegarán desde Nación.

«Esto es muy grave, no nos dan la plata a los municipios. El Gobierno Nacional les ha mandado ya 1.000 millones a Mendoza y 1.500 millones más van a llegar, más 2.500 millones en crédito, más 21 mil millones que se autorizó en la Legislatura por la pandemia para hacer compra directa y demás» expresó enojado el Intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.

Además se mostro preocupado porque desde el nosocomio están solicitando ayuda de la gente para que vayan a hacer barbijos en medio de la pandemia «Piden gente que vaya a ayudar al mismo hospital a fabricar barbijos, osea todo lo contrario de lo que hay que hacer en torno a la prevención de la enfermedad. Pedimos a a gente que no vaya al hospital cuando tiene dolor de panza pero si puede ir a fabricar barbijos» sentenció Aveiro.

Por su parte el Intendente de San Carlos, Rolando Scanio envió una nota al gobernador Rodolfo Suarez en la que le pide que «reflexione» sobre su decisión de no coparticipar los fondos que la provincia recibirá de Aportes del Tesoro Nacional.

«Esta solicitud -en la cual me acompañan los legisladores provinciales, Jorge Difonso y Mauricio Torres-, se funda en que la pandemia no es sólo un problema del gobierno provincial, sino de todos los vecinos de Mendoza, incluidos los de San Carlos. Además, los aportes del tesoro nacional (ATN) que envía la Nación, en parte son generados con lo que se recauda en cada departamento de la provincia, motivo por el cual considero que no coparticiparlos es, por lo menos, una decisión injusta» expresó Scanio .



Fragmento de la nota presentada por el Intendente Scanio

«Mi gestión no sólo forma parte de la alianza que gobierna Mendoza y he acompañado todas y cada una de las decisiones emanadas de la Nación y de la Provincia, sino que, en las últimas semanas, el departamento de San Carlos ha realizado innumerables acciones para contener el avance de la pandemia; desde la fabricación de alcohol y su distribución a cada vecino, hasta la confección de mascarillas plásticas, pasando por frecuentes desinfecciones en la vía pública, ayuda especial a la población de riesgo, asistencia social, económica y sanitaria en todos los distritos y parajes del departamento, por mencionar sólo algunas» agregó Rolando Scanio.

