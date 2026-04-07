Aveiro y Félix llevan adelante una propuesta para cambiar los montos de las asignaciones familiares

Un grupo de diputados nacionales, encabezado por Victoria Tolosa Paz y acompañado por los mendocinos Martín Aveiro y Emir Félix, presentó un proyecto de ley que propone actualizar y redefinir los montos de las asignaciones familiares establecidos en la Ley 24.714. La iniciativa busca corregir diferencias actuales en el acceso a estos beneficios.

La propuesta apunta a reducir la brecha entre distintos grupos de niños y niñas que hoy reciben montos desiguales (según la situación laboral de sus padres), una situación que los autores del proyecto consideran injusta y perjudicial para el sistema.

NO HAY HIJOS DE PRIMERA O DE SEGUNDA



Junto a diputadas y diputados de distintos bloques presentamos un Proyecto de Ley para definir y actualizar los montos de las asignaciones familiares establecidas en la Ley 24.714.



Hoy, mientras 4,1 millones de chicos y chicas acceden a una… pic.twitter.com/hQ1ouTYivg — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 6, 2026

Tolosa Paz argumentó que actualmente millones de chicos acceden a una cobertura mayor mientras otros reciben significativamente menos (incluso siendo hijos de trabajadores formales o jubilados), lo que, según planteó, “no solo es injusto, también desincentiva el trabajo registrado”.

En ese sentido, la diputada remarcó que los derechos de la infancia no deberían depender de la condición laboral de los adultos responsables (una de las principales críticas al esquema actual), y sostuvo que el Estado debe garantizar igualdad en la protección social.

El proyecto se enmarca en una serie de iniciativas recientes impulsadas por la legisladora (entre ellas, propuestas vinculadas a la actualización de jubilaciones y refuerzos económicos), con el objetivo de fortalecer el sistema de asistencia social y mejorar los ingresos de las familias en un contexto económico complejo.