Ave Fénix se presentará en un Tunuyán con su espectáculo “Cuerdas Paralelas”

El próximo viernes 17 de octubre a las 21:30 h, el Auditorio Municipal de Tunuyán será escenario de una propuesta artística que desafía los límites de lo convencional. El cuarteto de cuerdas argentino AVE FÉNIX llega a la ciudad para presentar su nuevo espectáculo: “Cuerdas Paralelas”.

Reconocido a nivel internacional por su virtuosismo y originalidad, AVE FÉNIX rompe con los estereotipos tradicionales en la ejecución de instrumentos clásicos como el violín, la viola y el cello. Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, el grupo se aventura a interpretar géneros diversos como el pop, el rock, la música electrónica, los clásicos universales y las bandas sonoras más emblemáticas del cine.

“Cuerdas Paralelas” propone un recorrido sonoro audaz y emotivo, donde la técnica y la sensibilidad se combinan para ofrecer una experiencia musical única. Cada interpretación es una invitación a redescubrir el potencial expresivo de los instrumentos de cuerda en diálogo con los lenguajes contemporáneos.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma entradaweb y en la Boletería del Auditorio el jueves 16 y viernes 17 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.