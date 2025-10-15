Search
Ave Fénix se presentará en un Tunuyán con su espectáculo “Cuerdas Paralelas”

El reconocido cuarteto de cuerdas llega al Valle de Uco para deleitar al público con sus interpretaciones de música internacional

El próximo viernes 17 de octubre a las 21:30 h, el Auditorio Municipal de Tunuyán será escenario de una propuesta artística que desafía los límites de lo convencional. El cuarteto de cuerdas argentino AVE FÉNIX llega a la ciudad para presentar su nuevo espectáculo: “Cuerdas Paralelas”.

Reconocido a nivel internacional por su virtuosismo y originalidad, AVE FÉNIX rompe con los estereotipos tradicionales en la ejecución de instrumentos clásicos como el violín, la viola y el cello. Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, el grupo se aventura a interpretar géneros diversos como el pop, el rock, la música electrónica, los clásicos universales y las bandas sonoras más emblemáticas del cine.

“Cuerdas Paralelas” propone un recorrido sonoro audaz y emotivo, donde la técnica y la sensibilidad se combinan para ofrecer una experiencia musical única. Cada interpretación es una invitación a redescubrir el potencial expresivo de los instrumentos de cuerda en diálogo con los lenguajes contemporáneos.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma entradaweb y en la Boletería del Auditorio el jueves 16 y viernes 17 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

