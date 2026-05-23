Avanzan los trabajos en un establecimiento clave para la educación en San Carlos: ya supera el 60% de avance de obra

La construcción del nuevo edificio de la Escuela 4-123 Integración, en La Consulta, avanza a paso firme. Según indicaron desde el Gobierno provincial, la obra que beneficiará a más de 400 estudiantes del nivel secundario en San Carlos ya supera el 60% de avance.

En ese marco, el proyecto fue recorrido por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y el intendente sancarlino, Alejandro Morillas, quienes destacaron la importancia de la obra para la comunidad educativa del Valle de Uco.

Durante la recorrida, García Zalazar sostuvo que “esta obra es fundamental para la región y es la respuesta del Gobierno provincial a las necesidades concretas de la comunidad educativa”. Además, destacó que el financiamiento sea asumido en su totalidad por la Provincia.

Por su parte, Morillas afirmó que desde el Municipio continúan “acompañando cada avance de una obra que representa más oportunidades, crecimiento y futuro para todo el Valle de Uco”.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades, el nuevo establecimiento beneficiará a unos 410 estudiantes y reemplazará al edificio actual, que funciona en espacios reacondicionados y presenta limitaciones frente al crecimiento sostenido de la cantidad de alumnos.

Los detalles de la obra

La construcción se desarrolla sobre un predio ubicado en la esquina de La Superiora y Ghilardi, en La Consulta, y contempla más de 2.300 metros cuadrados cubiertos. Según informaron oficialmente, la inversión destinada al proyecto rondará los $5.000 millones y será financiada íntegramente con fondos provinciales.

Desde la Subsecretaría de Infraestructura Escolar señalaron que el objetivo es finalizar los trabajos para el inicio del ciclo lectivo 2027. La obra fue retomada y reactivada durante 2025 y actualmente es ejecutada por la empresa Terra SRL mediante el sistema tradicional de construcción.

Foto: Gobierno de Mendoza.

El nuevo edificio contará con aulas comunes, tres talleres, cuatro laboratorios, SUM con cocina, grupos sanitarios, áreas administrativas y un playón deportivo destinado a actividades recreativas y escolares.