El Gobierno de Javier Milei avanza en la privatización del Paso Internacional Cristo Redentor. Así lo informó este miércoles el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante el informe de gestión que expuso en el Congreso de la Nación.

Las precisiones del funcionario llegaron a raíz de una consulta realizada por la senadora radical Mariana Juri, quien pidió precisiones sobre la situación del cruce fronterizo y las medidas previstas para afrontar el movimiento de vehículos durante la temporada de verano 2026-2027.

En su respuesta, Santilli señaló que la iniciativa está siendo impulsada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior y forma parte de una política más amplia de transformación de los centros de frontera. Según explicó, el objetivo es actualizar las instalaciones, sumar tecnología y modificar los procedimientos para facilitar los controles y la circulación de turistas y transportistas.

Qué proyecta el Gobierno para el complejo fronterizo

La propuesta oficial contempla entregar la gestión de distintos servicios a empresas privadas mediante concesiones de entre 20 y 25 años. El esquema busca incorporar prestaciones comerciales y espacios destinados a quienes utilizan los pasos internacionales.

Entre las alternativas previstas aparecen restaurantes, kioscos, hoteles, casas de cambio, farmacias y locales libres de impuestos. También se menciona la posibilidad de instalar espacios recreativos, como plazas saludables, y tiendas free shops, donde podrían comercializarse productos nacionales e importados sin la carga impositiva habitual de los comercios tradicionales.

Si bien la iniciativa para concesionar los servicios fronterizos había sido anunciada por el Gobierno nacional años atrás, la confirmación de Santilli volvió a poner el foco sobre el Paso Cristo Redentor, el principal cruce fronterizo terrestre entre Argentina y Chile.