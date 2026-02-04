Avanza la licitación para ampliar el Acceso Sur: cuántos millones de dólares costará la obra

La licitación para la modernización de la Ruta 40, en un tramo de aproximadamente 16 kilómetros de uno de los principales accesos a la Ciudad de Mendoza, ya está en marcha. El anuncio fue realizado días atrás por el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. La obra demandará una inversión estimada en 60 millones de dólares.

El proyecto será financiado con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial y tiene como objetivo principal descomprimir el flujo vehicular en el corredor que se extiende desde la calle Juan José Paso hasta el empalme con la Variante Palmira–Agrelo (Ruta Nacional 7). La recepción y apertura de las ofertas económicas para la obra se realizará el próximo 20 de febrero, a las 10, en el Salón Patricias del cuarto piso de la Casa de Gobierno, instancia en la que se conocerán las empresas interesadas en ejecutar la obra.

Según informaron desde el Ejecutivo, la intervención en el Acceso Sur está diseñada para un tránsito actual de unos 70.000 vehículos diarios, con una proyección que supera los 100.000 en los próximos 12 años. En ese marco, el plan contempla la ampliación de los puentes de Bulnes y Anchorena, la construcción de nuevas rotondas en las intersecciones de Aráoz y Azcuénaga y la incorporación de cruces peatonales estratégicos.

“Todo esto apunta a dotar al Acceso Sur de mayor capilaridad vial, generar vías alternativas y mejorar la conectividad transversal, integrando una zona altamente urbana y productiva”, explicó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí.

La intervención central del proyecto consiste en la incorporación de una tercera trocha por sentido de circulación en el tramo comprendido entre las calles Juan José Paso y Azcuénaga. Además, el plan de obras incluye la construcción de tres nuevos puentes en las intersecciones de Malabia, Castro Barros y Zapiola, junto con el ensanche de las estructuras existentes sobre Bulnes y Anchorena.

En tanto, en el segmento que se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, los trabajos estarán orientados a un reencarpetado estructural integral y a la puesta en valor de las banquinas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la circulación en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza.