Avanza la ley de Emergencia climática en Mendoza: los municipios tendrán un rol clave para prevenir inundaciones

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad el proyecto de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño durante la temporada 2026-2027. La propuesta, que ahora deberá tratar el Senado, pone especial atención en la coordinación con los municipios para prevenir inundaciones y responder ante posibles contingencias.

La medida contempla una emergencia de 180 días, prorrogable por otros 180, y busca agilizar las intervenciones en sectores vulnerables, especialmente aquellos donde las lluvias intensas pueden provocar desbordes, anegamientos y daños en la infraestructura urbana y rural.

El proyecto de ley permitirá acelerar contrataciones y ejecutar trabajos preventivos, aunque su alcance generó cuestionamientos de la oposición por la falta de precisiones presupuestarias.

Los municipios, protagonistas de la prevención

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios, el Departamento General de Irrigación y los prestadores de servicios públicos.

Esta articulación será fundamental para identificar puntos críticos, mejorar los sistemas de alerta temprana y coordinar intervenciones sobre la infraestructura de drenaje.

En los departamentos, las principales preocupaciones están vinculadas con la limpieza de acequias, canales y colectores, la presencia de microbasurales y el mantenimiento de caminos que podrían resultar afectados por precipitaciones intensas.

De hecho, varias comunas ya intensificaron las tareas preventivas para evitar que la acumulación de residuos obstruya el escurrimiento del agua. En Rivadavia, por ejemplo, se conformó un Comité de Contingencias Climáticas para coordinar recursos y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

Qué cambiará con la emergencia climática

En caso de obtener la sanción definitiva, la declaración permitirá al Ejecutivo provincial agilizar contrataciones directamente relacionadas con la emergencia, con el objetivo de reducir los tiempos administrativos frente a situaciones de riesgo.

Entre las intervenciones previstas se encuentran las obras hidráulicas y de drenaje, el acondicionamiento de cauces y canales, el mantenimiento de caminos y la ampliación de la red de monitoreo preventivo.

También se buscará fortalecer el intercambio de información entre los organismos provinciales y municipales para anticipar situaciones críticas y mejorar la capacidad de respuesta.

Para los departamentos, estas herramientas podrían facilitar una actuación más rápida ante problemas que requieren intervenciones coordinadas con la Provincia, especialmente cuando las lluvias afectan infraestructura compartida o sistemas de drenaje que atraviesan distintas jurisdicciones.

Sin embargo, la media sanción no implica que los municipios reciban automáticamente nuevos fondos ni que puedan realizar contrataciones sin los procedimientos correspondientes.