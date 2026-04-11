Avanza la causa por la muerte del anestesista mendocino: las dos médicas involucradas habrían estado en su departamento tras su muerte

La causa que investiga la muerte del anestesista mendocino Alejandro Salazar, de 29 años, sigue sumando capítulos. En las últimas horas, la Justicia concluyó que las dos médicas vinculadas al hecho estuvieron en su departamento luego del fallecimiento. Cabe destacar que, de momento, el expediente que destapó el robo de propofol en hospitales no tiene imputados.

Las médicas en cuestión son Chantal “Tati” Leclercq y Delfina “Fini” Lanusse, quienes aparecen mencionadas en la causa que intenta reconstruir qué ocurrió el día en que el profesional fue hallado sin vida en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que el caso, que tomó relevancia nacional, está atravesado por sospechas vinculadas al consumo de drogas hospitalarias como propofol y fentanilo, las cuales habrían sido robadas de un nosocomio.

Quiénes son las médicas mencionadas

Según se detalla en la investigación, las dos profesionales son residentes de anestesiología y compartían ámbitos laborales y mantenían una relación cercana con Zalazar. De acuerdo a los últimos avances, ambas habrían estado en el departamento del mendocino en Buenos Aires luego de su muerte.

El caso particular de Lanusse es más complejo todavía, ya que se encuentra imputada en otra causa por el presunto robo de fármacos. En los últimos días, la Justicia avanzó con allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos para analizar comunicaciones.

La muerte del anestesista mendocino que destapó el robo de propofol

El pasado 20 de febrero, Alejandro Salazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía colocada en uno de sus pies. La autopsia determinó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, medicamentos de uso médico controlado.

En la escena se hallaron ampollas y otros insumos que reforzaron la hipótesis de consumo de anestésicos fuera del ámbito sanitario. A partir de ese hecho, se abrió una causa para determinar las circunstancias del fallecimiento.

A partir de este caso se expuso una investigación más amplia sobre el presunto robo de medicamentos del Hospital Italiano y su utilización en reuniones privadas conocidas como “fiestas del propofol”, donde se habrían consumido estas sustancias.