Avanza la baja de imputabilidad a 14 años: Bullrich afirmó que ya hay dictamen en el Senado

La senadora Patricia Bullrich anunció que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será debatido en el Senado la próxima semana. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un sistema de sanciones progresivas para menores que cometan delitos.

Desde sus redes sociales, la jefa del bloque oficialista sostuvo que la norma será aprobada en breve. “La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, afirmó. En esa línea, agregó que “se terminó mirar para otro lado” frente a los delitos cometidos por adolescentes.

La firma del dictamen fue celebrada también por el presidente Javier Milei, quien respaldó el avance del proyecto desde Estados Unidos, en medio de su agenda internacional.

El proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia, mientras que el peronismo, la izquierda y otros bloques minoritarios votaron en contra.

Qué propone el Régimen Penal Juvenil

La propuesta introduce un régimen especial de minoridad que reemplaza una normativa vigente desde la dictadura. Contempla un sistema de sanciones progresivas, desde medidas alternativas a la prisión hasta penas de hasta 15 años de cárcel para delitos graves, sin posibilidad de prisión perpetua. Además, establece que los menores deberán cumplir condenas en instituciones separadas de adultos y prevé medidas de resocialización con enfoque educativo y social.

Para delitos con penas menores a tres años, no se aplicarán sanciones privativas de la libertad, mientras que para delitos con penas de entre tres y diez años sin resultado de muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones alternativas con intervención estatal.

Con el dictamen ya firmado, el debate en el recinto promete reactivar una discusión histórica en Argentina sobre seguridad, responsabilidad penal y políticas de reinserción juvenil.