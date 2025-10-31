Avanza en Mendoza una ley para evitar la contaminación entre cultivos: de qué se trata

La provincia de Mendoza avanza con un proyecto de ley clave para el futuro agrícola, que busca regular la coexistencia entre cultivos y fortalecer la producción de semillas híbridas de alta calidad, una actividad en expansión que ya posiciona al territorio entre los principales productores del país.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y legisladores provinciales, presentó la propuesta ante la Legislatura, destacando que “Mendoza tiene condiciones excepcionales para la semilla híbrida de exportación: una gran cultura hortícola y un excelente estatus sanitario”.

El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, y apunta a evitar la contaminación genética, preservar la calidad varietal y garantizar seguridad jurídica tanto para productores como para empresas semilleras. “Esta ley viene a brindar el marco jurídico necesario para garantizar seguridad a ambas partes”, explicó Vargas Arizu.

La iniciativa propone la creación de un marco legal provincial que complemente la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, regulando el uso del suelo agrícola, la trazabilidad y la transparencia contractual. También prevé la inscripción obligatoria en el Registro de Uso de la Tierra (RUT) y la implementación de protocolos de aislamiento, barreras vegetales y desfases temporales de siembra para prevenir la polinización cruzada.

Según datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Mendoza concentra 350 hectáreas de producción de semillas híbridas de cebolla y zanahoria, sobre un total nacional de 800. Este potencial, sumado a la formalización del sector y la inversión en tecnología, podría convertir a la provincia en un polo de exportación competitivo y sostenible.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) será la autoridad de aplicación del nuevo régimen, mientras que la Dirección de Agricultura dispondrá de información georreferenciada para planificar los cultivos y evitar interferencias.

El ministerio remarcó que la regulación “favorece la diversificación productiva, la innovación tecnológica y el empleo calificado”. Además, promueve la cooperación interprovincial para unificar criterios técnicos y fortalecer la bioseguridad agrícola.

“El crecimiento del negocio semillero mendocino aporta valor agregado, fomenta la formalización y posiciona a Mendoza en las cadenas globales de genética vegetal”, subrayó Vargas Arizu. La normativa toma como referencia modelos de países como Brasil, Estados Unidos y Chile, adaptados a las características del sistema productivo local.

Con esta ley, Mendoza busca consolidarse como referente nacional e internacional en producción semillera, combinando sustentabilidad, innovación y competitividad en un contexto agrícola cada vez más exigente.