Avanza en Mendoza la modernización de la Ley de Tránsito: licencias digitales, menos trámites y más eficiencia

La provincia de Mendoza avanza hacia una actualización clave en materia de tránsito, con un proyecto que promete modernizar la legislación vigente y simplificar la vida de los conductores. La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Cairo, obtuvo despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial, y ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

El objetivo central del proyecto es alinear la Ley Provincial de Tránsito con la normativa nacional, incorporando los avances tecnológicos y las nuevas disposiciones sobre licencias de conducir digitales. Además, Cairo busca reducir los trámites administrativos que enfrentan los mendocinos en el día a día.

Entre las modificaciones más destacadas, se propone equiparar la validez de la licencia nacional de conducir en formato físico y digital, y reconocer oficialmente el comprobante de pago del seguro obligatorio en cualquier formato, eliminando la exigencia de presentar documentos impresos.

Otro punto clave del proyecto es que ya no será necesario actualizar la licencia por un cambio de domicilio dentro de la provincia, una medida que evitará caducidades innecesarias y agilizará el sistema. “Esta modificación es de sentido común. Había ciudadanos a los que se les daba de baja la licencia solo por informar un cambio de domicilio dentro de Mendoza. Con esta actualización, se elimina esa injusticia y se da mayor previsibilidad al sistema”, explicó Cairo durante el encuentro en el Senado.

El diputado también señaló que esta propuesta unifica dos proyectos previos, vinculados al cambio de domicilio y al comprobante del seguro, con el fin de construir una norma más coherente y moderna, en sintonía con los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de seguridad vial.

Por su parte, el legislador Mauro Giambastiani respaldó la iniciativa, subrayando la necesidad de su pronta aprobación. “Es un proyecto que simplifica la vida del ciudadano y de los agentes de control. El comprobante digital ya es válido a nivel nacional, pero en Mendoza todavía se pedían extractos o cupones físicos. Esta actualización elimina una sobrelegislación innecesaria”, afirmó.

El texto también destaca que Mendoza fue pionera en la simplificación de los trámites de licencias de conducir, aliviando la carga sobre los municipios y reduciendo demoras en la renovación. La nueva propuesta se enmarca en las transformaciones del Decreto Nacional N° 196/25, que implementa la licencia digital sin vencimiento y con igual validez legal que la física, además de eliminar la LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional).

En línea con los avances recientes, la provincia ya había sancionado en diciembre la Ley N° 9587, que amplió la vigencia de las licencias tras un amplio consenso político. Con esta nueva modificación, Mendoza da otro paso firme hacia la modernización del sistema de tránsito y la armonización con la legislación nacional.

Con el despacho favorable ya emitido, el proyecto está listo para ser tratado en la próxima sesión del Senado, y todo indica que su aprobación podría concretarse en los próximos días.