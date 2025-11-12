Avanza el Presupuesto 2026 en Diputados: el oficialismo provincial consiguió el despacho por mayoría

Este martes, la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios de la Cámara de Diputados emitió despacho favorable por mayoría a las leyes de Avalúo Fiscal, Impositiva y Presupuesto 2026, enviadas por el Alfredo Cornejo.

Entre los puntos debatidos se incluyeron la autorización de “rollover” para el refinanciamiento de vencimientos de deuda del próximo año, el anexo de obras sujetas a financiamiento y las modificaciones al Código Fiscal que otorgan exenciones de Sellos a municipios.

El presidente de la comisión, Jorge López (UCR), explicó que el tratamiento avanzó “porque las conversaciones se han mantenido, buscando los acuerdos y los consensos”. En relación con las dudas planteadas por la oposición sobre si el rollover incluía los créditos aprobados para la transformación digital de la Salud y la Educación, López aclaró que no están contemplados, ya que “esa toma de crédito forma parte de otros mecanismos que poseen períodos de gracia en su devolución”.

Asimismo, el legislador detalló que se introdujeron correcciones en el anexo de obras sujetas a financiamiento, especialmente en casos de proyectos ya iniciados, y que se incorporó una nueva obra solicitada por el Ministerio de Seguridad en el departamento de Guaymallén. También informó que se ajustó la redacción de artículos relacionados con percepciones de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), a partir de propuestas del Consejo de Ciencias Económicas, para mejorar el tratamiento de contribuyentes con actividades múltiples.

El Presupuesto 2026 se estructura sobre tres ejes: fomento de la inversión para el desarrollo sostenido, equilibrio fiscal con reducción de la carga impositiva para incentivar el empleo y administración responsable de la deuda pública. Las variables macroeconómicas asumidas incluyen un crecimiento del PBI del 5%, una inflación proyectada del 10,1% y un tipo de cambio estimado de 1.423 pesos por dólar al cierre del ejercicio.

Finalmente, el proyecto prevé que la inversión pública alcance el 14,5% del gasto total, priorizando obras viales, recuperación de comisarías, ampliación de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de escuelas y salas de nivel inicial, así como la continuidad de los programas habitacionales del IPV.

El Tren de las Cercanías, la clave que le permitió a Cornejo avanzar con el Presupuesto 2026

El sancarlino Jorge Difonso, titular del interbloque de La Unión Mendocina (LUM), adelantó que su espacio podría acompañar los artículos 42 y 43 del proyecto vinculados al financiamiento del Metrotranvía y el Tren de las Cercanías.

Difonso recordó que el masterplan para interconectar Mendoza mediante 900 kilómetros de vías férreas fue una iniciativa que él presentó años atrás.

También señaló que el rollover de la deuda “es importante” para la provincia, ya que permitirá liberar recursos para la obra pública, y destacó que “es un buen síntoma que se mantenga a la baja en dólares de la deuda de Mendoza”