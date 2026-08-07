Search
Instagram Facebook Twitter
Tercera-Apertura-Sobres-Licitacion-Acueducto-Centro-II-Tgto-1-1536x1024
obra hídrica

Avanza el Master Plan de Agua con la última apertura de sobres en Tupungato

El proyecto busca reforzar el abastecimiento de agua potable y beneficiar a cerca de 20 mil vecinos del departamento.

La Municipalidad de Tupungato concretó este jueves la tercera y última apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 35/2026 para la ejecución del Acueducto Centro II, una obra clave dentro del Master Plan de Agua. El acto se desarrolló en el Hotel Turismo Tupungato y contó con la presentación de seis empresas interesadas en ejecutar los trabajos, que permitirán fortalecer la red de agua potable en San José, Villa Bastías y Ciudad.

Con esta instancia, el Municipio busca avanzar de manera coordinada con las tres obras previstas en el plan integral. El Acueducto Oeste ya se encuentra en ejecución, el Acueducto Centro atraviesa el proceso de adjudicación y el Centro II completó la etapa de recepción de ofertas. Las intervenciones serán financiadas con fondos provenientes del resarcimiento económico provincial y apuntan a mejorar la producción, conducción y distribución del recurso.

Entre las obras en marcha, el Acueducto Oeste contempla la instalación de 6,6 kilómetros de cañería, una nueva perforación y un parque fotovoltaico para abastecer de energía al sistema de bombeo. Por su parte, el Acueducto Centro prevé nuevas cañerías, mejoras en la captación de agua desde los manantiales del Arroyo del Sauce, un sistema de medición de caudales y una perforación que reforzará el suministro en el Camping Municipal.

En tanto, el Acueducto Centro II incorporará casi cuatro kilómetros de nueva cañería para conectar el sistema proveniente del Camping Municipal con el sector este-sur de Tupungato, reforzando el abastecimiento en El Peral, establecimientos educativos y barrios cercanos. Además, el Municipio informó que ya trabaja en el proyecto de una nueva perforación en La Arboleda, destinada a fortalecer el suministro hacia el este de la ciudad y la zona de El Zampal.

ETIQUETAS:

TupungatoValle de Ucoagua potable

+ Noticias

recambio

La UNCuyo renueva sus autoridades: cuándo asumirán Adriana García y Ana Sisti

Por: María Orozco

obra hídrica

Avanza el Master Plan de Agua con la última apertura de sobres en Tupungato

Por: Génesis Sandoval

Todo definido

Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná: Conmebol confirmó al árbitro para el partido ante Fluminense

Por: Redacción NDI

Investigación

La otra cara del caso del colegio Normal de Tunuyán: el posible episodio de bullying que quedó bajo la lupa

Por: Redacción NDI

Fue denunciado

Agresión frente al colegio Normal de Tunuyán: el acusado y su vínculo amoroso con una funcionaria del Gobierno provincial

Por: Redacción NDI

Escala el conflicto

Se intensifica la crisis: renunció el presidente de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter