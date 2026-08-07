Avanza el Master Plan de Agua con la última apertura de sobres en Tupungato

La Municipalidad de Tupungato concretó este jueves la tercera y última apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 35/2026 para la ejecución del Acueducto Centro II, una obra clave dentro del Master Plan de Agua. El acto se desarrolló en el Hotel Turismo Tupungato y contó con la presentación de seis empresas interesadas en ejecutar los trabajos, que permitirán fortalecer la red de agua potable en San José, Villa Bastías y Ciudad.

Con esta instancia, el Municipio busca avanzar de manera coordinada con las tres obras previstas en el plan integral. El Acueducto Oeste ya se encuentra en ejecución, el Acueducto Centro atraviesa el proceso de adjudicación y el Centro II completó la etapa de recepción de ofertas. Las intervenciones serán financiadas con fondos provenientes del resarcimiento económico provincial y apuntan a mejorar la producción, conducción y distribución del recurso.

Entre las obras en marcha, el Acueducto Oeste contempla la instalación de 6,6 kilómetros de cañería, una nueva perforación y un parque fotovoltaico para abastecer de energía al sistema de bombeo. Por su parte, el Acueducto Centro prevé nuevas cañerías, mejoras en la captación de agua desde los manantiales del Arroyo del Sauce, un sistema de medición de caudales y una perforación que reforzará el suministro en el Camping Municipal.

En tanto, el Acueducto Centro II incorporará casi cuatro kilómetros de nueva cañería para conectar el sistema proveniente del Camping Municipal con el sector este-sur de Tupungato, reforzando el abastecimiento en El Peral, establecimientos educativos y barrios cercanos. Además, el Municipio informó que ya trabaja en el proyecto de una nueva perforación en La Arboleda, destinada a fortalecer el suministro hacia el este de la ciudad y la zona de El Zampal.