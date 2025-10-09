Avanza el diseño del Plan Energético 2050 con eje en la sustentabilidad y la innovación

Este jueves, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, encabezó junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, la apertura del workshop “Nuestra provincia crece en infraestructura eléctrica, hacia la Mendoza del 2050”, una jornada que reunió a los principales actores del sistema eléctrico provincial en busca de una visión conjunta sobre el desarrollo energético.

Planificación con consenso

Latorre destacó que “no hay posibilidad de crecimiento ordenado y sostenible sin planificación estratégica”. Subrayó que el desafío energético de Mendoza requiere de una mirada de largo plazo basada en la cooperación entre el Estado, las empresas y las universidades.

“Esa Mendoza del futuro no solo la queremos quienes tomamos decisiones desde el ámbito público; la desean, la trabajan y la impulsan también desde el sector privado y académico”, expresó la funcionaria, quien resaltó la necesidad de que las políticas “surjan del consenso y la participación multisectorial”.

Avances y obras estratégicas

Durante su exposición, Latorre repasó los principales avances del Gobierno provincial en materia energética. Mencionó la licencia del Fondo Fiduciario de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (Fopiatzat) para la ampliación de la Estación Transformadora de Valle de Uco, la preparación de pliegos para la línea Mendoza Norte y la construcción de parques solares como el Parque Solar YPF, que será el más grande del país.

También destacó los proyectos El Quemado de YPF Luz y los desarrollos de Geneia en Malargüe y Luján de Cuyo, señalando que “Mendoza crece en generación de energías renovables como ninguna otra jurisdicción del país”.

Guaymallén, primer municipio “net cero”

Por su parte, el intendente Marcos Calvente anunció que Guaymallén avanza en la construcción del Parque Solar Guaymallén, el mayor del país bajo el esquema de generación distribuida. El proyecto permitirá que el municipio sea energéticamente autosustentable, cubriendo la totalidad de la demanda de los servicios públicos.

“Con esta obra, Guaymallén se convertirá en el primer municipio net cero de la Argentina”, señaló Calvente, al destacar que la energía producida suplirá el consumo del alumbrado público y los servicios municipales.

Participación del sector energético

El evento contó con la participación de autoridades del EPRE, Emesa, Distrocuyo, Edemsa, Edestesa, la Cooperativa de Godoy Cruz y representantes del Fondo Fiduciario de Infraestructura Eléctrica, además de especialistas en energías limpias, digitalización del sistema eléctrico y eficiencia energética.

Abrimos el workshop “Nuestra provincia crece en infraestructura eléctrica, hacia la Mendoza del 2050”, un espacio de trabajo que convoca a todos los actores del sector eléctrico provincial para planificar el futuro energético de Mendoza. pic.twitter.com/6aHnJD3cCI — Jimena Latorre (@JimehLatorre) October 9, 2025

Entre los disertantes se destacaron Gerardo Rabinovich (Emesa), Andrea Salinas (EPRE), Manuel Sánchez Bandini (Subsecretaría de Energía y Minería) y Agustín Siboldi, quienes abordaron los escenarios globales, las proyecciones de demanda energética a 2050 y los nuevos mecanismos de financiamiento para proyectos sustentables.

Hacia el Plan Energético Mendoza 2050

El encuentro concluyó con una agenda de compromisos orientada a definir los lineamientos del Plan Energético 2050, que busca garantizar una infraestructura eléctrica moderna, eficiente y sostenible, capaz de acompañar el desarrollo productivo provincial y el crecimiento poblacional.

“Mendoza tiene la oportunidad de consolidar un modelo energético limpio, innovador y participativo”, concluyó Latorre, quien ratificó que la provincia seguirá apostando a la transición energética y al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.