Avanza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el Senado: cómo impacta en Mendoza

El acuerdo Mercosur–Unión Europea avanzará en el Senado con votos suficientes para lograr la media sanción, y en Mendoza distintos sectores miran ya sus potenciales beneficios, sobre todo los exportadores.

Para la provincia, la oportunidad va más allá de la tradicional exportación de granos de la Pampa Húmeda: el potencial reside en la competitividad que podrían ganar los productos con mayor valor agregado. La eliminación de barreras arancelarias podría actuar como motor para actividades estratégicas como la vitivinicultura, la producción de frutos secos y la industria frutícola.

Sectores que hasta ahora enfrentaron altos costos para ingresar al mercado europeo podrían competir en condiciones más parejas, lo que elevaría la rentabilidad de miles de familias productoras del oasis mendocino. La ganadería provincial también espera un impulso: la liberación de aranceles vinculada a la Cuota Hilton constituye un incentivo directo para productores del sur y este de Mendoza, que podrían colocar sus cortes a mejores precios.

Sin embargo, desde el sector de las pymes llegan advertencias. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), alertó que el tratado representa un riesgo para la producción nacional si no se fortalece previamente a las pequeñas y medianas empresas.

Rosato sostuvo que, sin un plan de competitividad, la apertura de mercados podría profundizar la crisis actual y provocar el cierre de uno de cada cinco establecimientos fabriles. Por eso exigió la “inmediata conformación” de una mesa de trabajo para diseñar estrategias que permitan al sector aprovechar el acuerdo y evitar que la competencia internacional actúe como una “bomba en la producción nacional”.

El acuerdo, además de ser un hito político, aún debe atravesar un complejo trámite administrativo y legislativo antes de entrar en vigor. Tras el cierre de las negociaciones políticas, el texto pasará a una fase técnica y legal que incluye un “legal scrubbing”: una revisión minuciosa para asegurar la precisión jurídica en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y los países del Mercosur, paso clave para evitar futuras ambigüedades.