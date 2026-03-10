Autorizaron un aumento del 7% en las cuotas de colegios privados con subsidio estatal

La Dirección General de Escuelas (DGE) autorizó un incremento del 7% en las cuotas de los colegios privados que reciben aporte estatal en Mendoza. La medida se oficializó tras la actualización del Índice Provincial de Aranceles de la Educación Privada (IPADEP), el mecanismo que regula cuánto pueden cobrar estas instituciones.

El aumento impactará en establecimientos educativos de gestión privada que cuentan con subsidio del Estado y podrá aplicarse desde marzo, aunque algunas instituciones lo trasladarán a las facturas de abril.

La actualización está vinculada con el reciente acuerdo paritario docente firmado entre el Gobierno provincial y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que estableció un incremento salarial del 10% para los docentes. Ese ajuste influyó en la recalculación del índice que determina las cuotas de las escuelas privadas con subvención.

Cómo se calcula el aumento

El índice que determina los aranceles de estas instituciones se basa principalmente en dos variables: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza y la evolución de los salarios docentes definidos en paritarias. A partir de esos factores se establece el porcentaje de actualización de las cuotas.

La normativa alcanza a todos los niveles educativos de gestión privada con aporte estatal, incluidos nivel inicial, primario, secundario, especial y superior.

