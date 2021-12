La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó ayer la primera pastilla contra el Covid-19, un medicamento de Pfizer llamado Paxlovid que los estadounidenses podrán tomar en sus casas para evitar los peores efectos del virus, un paso importante en la lucha contra la pandemia en medio del rebrote por la variante ómicron.

El hito tan esperado se produce cuando los casos, las hospitalizaciones y las muertes en Estados Unidos aumentan y los funcionarios de salud advierten sobre un tsunami de nuevas infecciones de la ómicron que podrían abrumar a los hospitales.

“Esta aprobación proporciona una nueva herramienta para luchar contra el Covid-19 en un momento crítico de la pandemia, en el que están surgiendo nuevas variantes”, dijo la funcionaria de la FDA Patrizia Cavazzoni en un comunicado.

La agencia autorizó el medicamento oral para el tratamiento en niños mayores de 12 años y adultos de alto riesgo 19 fuera del hospital.

Decenas de millones de estadounidenses, incluidas personas vacunadas y no vacunadas, podrán acceder al tratamiento si se contagian con el virus. Las píldoras podrían estar disponible en unos pocos días, informó The New York Times.

El Paxlovid es una forma más rápida y económica de tratar las infecciones tempranas por Covid-19, aunque los suministros iniciales serán extremadamente limitados. Todos los medicamentos previamente autorizados contra la enfermedad requieren una vía intravenosa o una inyección.

Los datos del ensayo clínico de Pfizer mostraron que su régimen antiviral de dos píldoras diarias era un 90% eficaz en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Datos de laboratorio recientes sugieren que el fármaco mantiene su eficacia contra la variante ómicron.

