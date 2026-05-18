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Autorizan al “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial

El presidente de la AFA logró la autorización para estar en la máxima competencia de selecciones que se realizará en Norteamérica.

La Justicia autorizó, este lunes, al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial 2026 que se realizará desde el mes próximo en los Estados Unidos, Canadá y México.

El titular de AFA debe depositar $30 millones como garantía, en el marco de la causa judicial en la que está investigado por presuntas irregularidades en la entidad rectora del fútbol argentino, según dispuso el juez Diego Amarante.

El permiso especial para salir del país y acompañar a la Selección comprende un periodo restringido que comienza el próximo miércoles 27 y finaliza el 21 de julio, día en que deberá volver a la Argentina. Al regresar deberá notificar formalmente su retorno a las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

Esta autorización también contempla escalas y actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, e incluye la final de la UEFA Champions League, que está prevista para el 30 de mayo en la ciudad de Budapest.

A pesar de que Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes provisionales e impuestos de la seguridad social en la AFA, Amarante decidió concederle el permiso debido a que ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.

Asimismo, el magistrado advirtió que cualquier desvío sobre las condiciones impuestas, cancelará de manera inmediata el beneficio y deberá retornar al país.

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