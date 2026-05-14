Autonomía municipal: Omar Félix le mandó un mensaje al presidente de la Corte

El intendente de San Rafael, Omar Félix, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso atravesado por anuncios de gestión, reclamos institucionales y un pedido de endeudamiento destinado a sostener obras públicas en el departamento.

En su mensaje, el jefe comunal también hizo referencia al contexto económico nacional y reconoció que la situación es compleja. Sin embargo, aseguró que el municipio mantiene una administración “ordenada” que le permite sostener el ritmo de ejecución de obras y prestación de servicios.

Uno de los puntos que más repercusión generó fue el anuncio de un pedido de endeudamiento por hasta 10 mil millones de pesos, iniciativa que deberá ser tratada por el Concejo Deliberante. Según explicó Omar Félix, los fondos estarán destinados a afrontar gastos vinculados a obras públicas y a la finalización del gasoducto.

“El monto representa menos de dos meses de coparticipación. Es una decisión necesaria porque los recursos han caído y los costos han aumentado”, sostuvo el intendente, quien además remarcó que el equilibrio fiscal de las cuentas municipales garantiza la capacidad de repago.

Durante su discurso, Omar Félix también retomó el reclamo por la autonomía municipal, uno de los ejes de tensión política entre el municipio y el gobierno provincial encabezado por Alfredo Cornejo.

En ese marco, le pidió a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, especialmente a su presidente, Dalmiro Garay, que avance con la validación del proceso de autonomía aprobado por el pueblo sanrafaelino. “Llamo a la responsabilidad del presidente para que haga efectiva la decisión soberana del pueblo de San Rafael”, expresó.