Autonomía en San Rafael: Félix pidió respetar “la voluntad de la gente”

El diputado nacional Emir Félix se pronunció sobre el conflicto en torno a la carta orgánica de San Rafael y apuntó contra la decisión del Gobierno provincial de llevar el tema a la Justicia. En ese marco, sostuvo que “el pueblo ya se expresó y ese mandato debe ser respetado”, en referencia al proceso electoral que eligió convencionales para avanzar en la redacción del texto.

Las declaraciones se dan en paralelo al impulso del gobernador Alfredo Cornejo de una enmienda constitucional (que ingresará esta semana a la Legislatura) para incorporar formalmente la autonomía municipal en Mendoza. Si bien Félix valoró ese cambio de postura, también remarcó que implica una contradicción respecto de lo sostenido meses atrás (cuando se consideraba innecesario el debate).

Sin embargo, el eje de las críticas estuvo en la judicialización del proceso sanrafaelino. El dirigente peronista consideró que “no existe un conflicto de poderes” (ya que la carta orgánica aún no fue sancionada) y planteó que el camino debería haber sido el diálogo institucional con el intendente local, en lugar de escalar la disputa al ámbito judicial.

En relación al mecanismo de validación, defendió la decisión de realizar un plebiscito una vez finalizado el texto (y no antes), al explicar que ese procedimiento corresponde a reformas constitucionales y no a la creación de una carta orgánica desde cero. Aun así, subrayó que la consulta popular permitirá que sean los propios vecinos quienes definan su aprobación.

Por último, Félix advirtió sobre un clima de “excesiva electoralización” del debate político (en un contexto donde el oficialismo también participó del proceso electoral) y sostuvo que estas disputas desvían la atención de los problemas reales. En esa línea, pidió que la dirigencia deje de lado la confrontación y se enfoque en dar respuestas concretas a las demandas de la sociedad.