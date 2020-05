Autoconvocados por el agua en Tunuyán convocan a un ruidazo el 9 de mayo

Con el nombre «La gran defensa del agua» Vecinos autoconvocados de Tunuyán lanzaron una convocatoria para no frenar la defensa del agua.

¡¡La defensa del agua no está en cuarentena!! expresaron Autoconvocados por el agua en un comunicado difundido por redes sociales.

En el mismo invitan a la gente a no frenar la lucha por el agua pura «Porque nuestra lucha no se detiene, porque el pueblo tiene voz, porque no queremos que saqueen nuestros bienes comunes ni que contaminen nuestra agua. Te invitamos este sábado 9 de mayo desde las 9 hs, y durante todo el día, al Ruidazo por el Agua. Desde tu casa podés seguir defendiendo el Agua de Mendoza».



La cita es para el sábado 9 de mayo: «inundemos las redes con fotos, videos, banderas, contá una anécdota de alguna marcha por el agua a la que fuiste, o colgá un cartel en tu ventana, sácale una foto y publicala en tus redes con el #LaGranDefensAgua. Dejemos claro, una vez más que EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA».

Sumate al evento en Facebook —> https://www.facebook.com/events/s/gran-defensagua/711509186328119/

