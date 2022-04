Días atrás se comunicó la intervención en las familias de menores responsables de los ataques, ahora otro auto fue atentado.

A pesar de la intervención de la Justica sobre los familiares a cargo de los menores señalados de atacar sistemáticamente con piedras a vehículos sobre Ruta 40, nuevamente una persona denunció haber sido víctima de la misma situación.

“Sobre ruta 40 a la altura de manantiales aproximadamente a las 20:45 de la tarde, a pesar que está la policía -como si fuera una burla- ; nos tiraron piedras al auto. Gracias a Dios no pasó nada, pero tengan cuidado, nos llevamos un gran susto. La piedra no pasó pero si hubiese pasado no la estaríamos contando. ¡Compartan, pedimos más controles!”, expresa el posteo.

Este nuevo vehículo sufrió el impacto en el vidrio delantero sin llegar a explotar, lo que afortunadamente evitó una situación peor. En ataques anteriores estas piedras arrojadas han causado daños a personas que pasaron por allí, incluso recibiendo atención médica.

Otro auto y los antecedentes en el lugar

Antes de esta novedad de este auto; el Ministerio de Seguridad mediante la Policía departamental, confirmó la identificación de los responsables, los padres de estos (por ser menores) y la confiscación de los elementos con los que habrían procedido en los ataques.

Según se detalló, se responsabilizó a los adultos a cargo por estos hechos, pero son dar mayores detalles. Semanas atrás dos vehículos y un colectivo de línea habían sido atacados. No obstante, las manifestaciones que en redes se han visto evidencian otros casos los cuales no son denunciados.

Hasta el momento se estoma que las acciones son vandalismo por lo que los ataques no tienen fines delictivos. En consecuencia, etas acciones pueden generar un accidente y fatalidades mayores. Si se está ante esta situación se recomiendo no perder la calma y no detener la marcha del vehículo hasta llegar a un lugar seguro.

