Ausentismo escolar en Mendoza: qué dicen los datos y por qué preocupa en las aulas

El ausentismo escolar volvió a encender alertas en Mendoza y se consolida como uno de los principales desafíos de la educación. Si bien el fenómeno es nacional, los datos locales permiten dimensionar su impacto: una proporción significativa de estudiantes acumula faltas que afectan directamente su continuidad y rendimiento.

Según distintos relevamientos, en la provincia una parte importante de los alumnos de secundaria registra niveles elevados de inasistencias.

De hecho, cerca de la mitad de los estudiantes supera las 15 faltas anuales, un umbral que ya comienza a comprometer la trayectoria escolar. Los datos fueron relevados por un nuevo informe basado en las pruebas Aprender 2024 y PISA 2022.

Un problema extendido en las aulas mendocinas

Al desagregar los datos, el panorama muestra que el ausentismo no es un fenómeno aislado ni marginal. En Mendoza, un 23% de los estudiantes presenta 20 o más inasistencias, mientras que otro 24% acumula entre 15 y 19 faltas.

Esto implica que una porción considerable de alumnos transita gran parte del ciclo lectivo con asistencia irregular, lo que impacta en el aprendizaje y eleva el riesgo de repitencia o abandono.

Incluso, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) han advertido que el ausentismo es hoy una de las principales preocupaciones dentro de las instituciones educativas, por su vínculo directo con los resultados académicos.

Causas: de lo económico a lo social

Uno de los cambios más relevantes en los últimos años es que el ausentismo dejó de responder a una sola causa. Hoy se trata de un fenómeno multicausal que atraviesa distintos sectores sociales.

Entre los factores más frecuentes aparecen las dificultades económicas —como problemas de transporte o falta de recursos básicos—, que siguen siendo determinantes en los sectores más vulnerables.

Sin embargo, también se suman otras variables como la desmotivación, problemas familiares, dificultades de aprendizaje o una menor valoración de la asistencia diaria. Este combo explica por qué el fenómeno ya no se limita a contextos de pobreza, sino que alcanza a distintos niveles socioeconómicos.

El impacto en la trayectoria educativa

El ausentismo no solo implica perder días de clase: tiene consecuencias concretas en el recorrido escolar. En Mendoza, por ejemplo, la repitencia en secundaria alcanza niveles elevados —especialmente en el sistema estatal—, lo que evidencia una relación directa entre inasistencia y desempeño.

Además, el sistema educativo ha detectado que los estudiantes con mayor cantidad de faltas tienen más probabilidades de quedar en condición de riesgo o incluso abandonar la escuela.

En este contexto, también se observa que el problema se concentra en determinados grupos: entre un 20% y un 30% de los alumnos presenta niveles más altos de ausentismo, lo que agrava la desigualdad educativa.

Estrategias para revertir la tendencia

Frente a este escenario, la DGE ha implementado distintas herramientas para monitorear y reducir las inasistencias. Entre ellas, sistemas de alerta temprana que buscan identificar a estudiantes en riesgo antes de que el problema se profundice.

A su vez, se refuerzan los controles de asistencia y se promueve el acompañamiento familiar como un factor clave para sostener la regularidad escolar.

Sin embargo, el desafío sigue siendo estructural: garantizar que los alumnos no solo estén inscriptos, sino que efectivamente asistan y permanezcan en las aulas.