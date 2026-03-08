Ausente con aviso: el mensaje de Alfredo Cornejo por su faltazo a la Fiesta de la Vendimia

Este domingo, en la antesala del Acto Central de la Fiesta Nancional de la Vendimia, el gobernador Alfredo Cornejo le envió un mensaje a los mendocinos. Cabe destacar que, en un hecho inédito, el mandatario provincial no podrá estar presente debido a que la reprogramación del evento por las lluvias hizo que éste coincidiera con un viaje oficial a Estados Unidos que ya tenía previsto en su agenda.

“Mendoza celebra 90 Fiestas de la Vendimia, una tradición que nos identifica ante el mundo y que pone en valor el trabajo de toda nuestra industria vitivinícola“, escribió el Gobernador al inicio de su mensaje en la red social “X”.

A la distancia, Cornejo explicó: “Por una agenda prevista desde hace tiempo y la reprogramación del Acto Central a raíz de las lluvias del sábado, no podré estar presente esta noche en el Teatro Griego“. En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que su ausencia es “algo que lamento profundamente“.

“Espero que sea una gran noche para todos los mendocinos y para quienes nos visitan. Salud y feliz Vendimia 2026“, concluye el posteo del Gobernador.

Cabe recordar que el Acto Central estaba previsto originalmente para el sábado, pero debió reprogramarse para este domingo debido a las condiciones climáticas. Ese cambio de fecha hizo que el evento coincidiera con el viaje a norteamérica que el Gobernador ya tenía agendado, lo que le terminó impidiendo estar presente en el Teatro Griego Frank Romero Day para la coronación de la nueva reina nacional.

Cornejo viajó este domingo a Estados Unidos para sumarse a una delegación de gobernadores que acompañará al presidente Javier Milei en la denominada Argentina Week, una serie de encuentros con empresarios e inversores internacionales orientados a promover inversiones en el país.