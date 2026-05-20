Aunque cambió la ley, camioneros y pilotos todavía pueden ser sancionados por usar marihuana medicinal

La reciente decisión del Gobierno estadounidense de trasladar la marihuana medicinal de la Lista I a la Lista III de sustancias controladas abrió expectativas entre pacientes y empresas vinculadas al sector. Pero el impacto no alcanzó a todos: el Departamento de Transporte de Estados Unidos ratificó que camioneros, pilotos y otros trabajadores regulados continuarán siendo penalizados si los tests antidrogas detectan cannabis en su organismo.

El organismo aclaró que las tarjetas estatales de cannabis medicinal y las recomendaciones médicas no son suficientes para justificar un resultado positivo en controles federales. Según las normas actuales, quienes desempeñan tareas vinculadas a la seguridad pública y el transporte no pueden consumir sustancias que no cuenten con aprobación formal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La medida impacta sobre sectores considerados críticos, como la aviación comercial, el transporte terrestre, los ferrocarriles, el tránsito masivo y los operadores de oleoductos. Desde el DOT sostienen que la marihuana distribuida bajo programas estatales todavía no reúne las condiciones necesarias para ser reconocida como medicamento válido a nivel federal (aun cuando algunos estados permiten su uso terapéutico).

Mientras tanto, otras agencias federales comenzaron a adaptar parte de sus regulaciones tras el cambio de categoría del cannabis medicinal. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos modificó formularios vinculados a la compra de armas, y el Tesoro junto al IRS trabajan en nuevas disposiciones fiscales para empresas del sector. Pese a esos avances, el Departamento de Transporte mantiene una postura inflexible y considera incompatible el consumo de THC con funciones sensibles relacionadas con la seguridad en el transporte.