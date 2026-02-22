Search
Aún con alertas por lluvia: así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Llega el último día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 33 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente soleada.

Por: Redacción NDI

